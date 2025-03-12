藍委陳玉珍戰力強　嗆完沈伯洋再戰吳思瑤

藍委陳玉珍向綠委沈伯洋提出一連串的問題，沈伯洋在一旁不停對嗆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）有“金門坦克”之稱、中國國民黨籍“立委”陳玉珍今天一早戰力十足，從一開始受訪到一半，突進到議場內聲援黨籍總召傅崐萁質詢與綠委口角。當傅崐萁結束質詢後，民進黨不分區“立委”沈伯洋跟著出來要嗆聲傅，傅離開後，陳玉珍與沈伯洋兩人議場走廊互嗆將近10分鐘。結束之後，又回到受訪區再嗆綠委吳思瑤，還嗆說吳被罷免後，至少是“文化部”副部長以上的位置。



“立法院”今天審查《財政收支劃分法》覆議案，議場內一開始就是傅崐萁與其他藍委許宇甄、翁曉玲聯合質詢。吳思瑤受訪時表示，他們在“立法院”議場內拿起手機拍攝，就被陳玉珍等藍委制止，為什麼？有什麼法令規定不能在議場內拍攝，那直接沒收我們的手機好了。



陳玉珍在一旁嗆聲說，吳思瑤說我們“乞丐趕廟公”，所以“立法院”是民進黨的，我們是乞丐嗎？民進黨是廟公嗎？



當陳玉珍在一旁看吳思瑤受訪，議場後方傳出沈伯洋嗆聲傅崐萁的聲音，陳玉珍又趕來與沈伯洋互嗆，陳玉珍問沈伯洋為什麼在美國有房產，如果是家人所購買有附贈與稅嗎？沈伯洋則回應當學者不能申請補助嗎？還反嗆陳為什麼要常常去中國？還問到藍委李彥秀在美國有房產為什麼不申報等問題，雙方互嗆，一旁的綠委郭昱晴也幫沈伯洋嗆陳，陳則一人對兩人，互相開嗆將近10分鐘後，在黨團助理拉走沈伯洋後才結束。



但陳玉珍還出來受訪的地方，看著吳思瑤受訪，等吳受訪完之後，再度回應吳思瑤的話。