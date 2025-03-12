郭國文：法院認證陳亭妃與郭信良是親密關係

綠委郭國文接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）民進黨籍台南“立委”林俊憲與陳亭妃在爭取黨內台南市長初選打得如火如荼，陳亭妃控訴林俊憲團隊的成員曾俊仁涉在line群組傳訊、貼圖指涉索賄被重判刑的台南市前議長郭信良與她兩人是政治上親密戰友，妨害其名譽，提告求償200萬元新台幣，但台南地院判陳亭妃敗訴。對此，陳亭妃強調會選擇對曾以德報怨、遵從賴清德的團結號召、不要黨內互打。



在初選上力挺林俊憲的綠委郭國文今天受訪則說，現在陳亭妃敗訴，代表這是由法院認證的“親密關係”。



判決指出，陳亭妃提告指台南中西區小西門里里長曾俊仁，於2024年11月初在未經查證下，分別在數個line群組貼圖發文說“涉索賄1300萬郭信良遭重判13年，（陳亭妃與郭信良一向是政治上的親密戰友），網質疑：陳亭妃的親水樂園1場接1場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係？”



陳亭妃認為曾俊仁言論不實，惡意把她辦的活動經費，不當連結到郭信良所涉貪污案，讓台南民眾對她產生負面觀點與貶抑；曾還以“親密戰友”形容她與郭信良，易引起別人誤解，對她名譽傷害極大，所以要求償200萬元。



郭國文表示，報導說陳亭妃官司是針對黨內前輩曾俊仁提到與郭信良是“親密戰友關係”。陳亭妃在地方與郭信良政治結盟眾所皆知，因為公開的事實就提告，提高兩個風險，一個是用提高壓制言論自由對公眾人物形象不好，第二，敗訴是由法院認證是親密關係。



陳亭妃是否不應上訴？郭國文也說，對啊，確實一開始進行司法訴訟，就是浪費司法資源，之前有兩個案例也如此，陳亭妃對兩位資深黨員提告。因為立場不同就提告，民進黨長期是言論自由起家政黨，卻對資深黨員這樣提告，這樣對民進黨整體形象也不好。