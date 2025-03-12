軍事預算GDP10%？卓榮泰：現在沒能力

左起，藍委許宇甄、傅崐萁、翁曉玲三人進行聯合質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日質詢時詢問，美國要求台灣防衛預算要達到GDP的10%，也就是新台幣2.6兆元。“行政院長”卓榮泰同意嗎？卓榮泰表示，在目前這個階段，絕對沒有能力編列2.6兆的“國防”經費。在2025年沒有辦法，未來會衡量財政能力。



“行政院長”卓榮泰今日針對“財政收支劃分法”覆議案赴“立法院”進行報告並備詢，傅崐萁與藍委許宇甄、翁曉玲三人進行聯合質詢。



美國國防部政策次長被提名人柯伯吉（Elbridge Colby）日前出席聽證會時表示，台灣防衛預算應達GDP的10%。



傅崐萁質詢時指出，柯伯吉說，台灣的防衛預算應該佔GDP的10%。今年我們的GDP約26兆元，10%就是2.6兆元，美國總統特朗普的要求已經正式敲門，請問要怎麼做？如果美國要求，卓榮泰同不同意？



卓榮泰表示，特朗普不只是要求台灣，他對很多國家都有類似要求。在目前這個階段，絕對沒有能力編列2.6兆的“國防”經費，我們會衡量自己的財政能力，現在沒有能力，如果有能力，有需要的時候，再來考量，“這是不存在的議題”。



卓榮泰說，在2025年沒有辦法，未來我們會衡量財政能力。如果要2兆多元當作防衛預算，依照現在的預算規模是不可能的。



傅崐萁痛批，什麼叫不存在的議題，我們不能掩耳盜鈴，把頭埋在土裡。人家都已經正式叩關了，怎麼會不存在？