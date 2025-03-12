張亞中：促國共簽和平備忘錄是下任黨魁使命

孫文學校總校長張亞中接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席改選將在今年9、10月進行，有意爭取黨魁的孫文學校總校長張亞中今天表示，中國國民黨與中國共產黨應該簽署和平備忘錄，國、共兩黨先和解，帶給台灣老百姓希望，知道在國民黨的帶領下兩岸和平是有可能的。國、共和解與和平備忘錄，就是下一任國民黨主席必須完成的歷史使命，並促成2028年擊敗民進黨引發兩岸戰爭的可能性，所以這次的黨魁選舉非常重要。



今天是中國國民黨總理孫中山逝世100周年紀念日，張亞中和孫文學校成員上午前往“國父紀念館”向孫中山銅像獻花致敬，他受訪時作出以上表示。



張亞中指出，他在4年前就說過要救黨、救國、救兩岸，任何黨員都不會放棄這樣的想法，對於國民黨未來的理念、制度，他有非常完整的準備，會在適當時機向媒體報告。



張亞中強調，他的目的就是要救國民黨，救“中華民國”，讓兩岸走向和平。自從美國總統特朗普上台後，讓台灣前途充滿詭異，被交易的可能性也愈來愈高，台灣應該創造兩岸和平，但民進黨不可能創造兩岸和平，因此他主張在未來幾年內，國、共兩黨應簽署和平備忘錄，先和解，帶給台灣民眾兩岸和平的希望。

