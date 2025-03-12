卓榮泰拚財劃法覆議　黃珊珊嗆這句堵住他

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）“立法院”12日處理《財政收支劃分法》覆議案，過去對綠營較友善的台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊開嗆“行政院長”卓榮泰，長達半年時間不提版本、不說明、不溝通，卻只會放話、威脅、造謠。讓卓榮泰只能臉色難看地反駁，“行政院”提出財劃法版本，妳就會同意覆議案嗎？黃珊珊當場說，我們可能支持啊，為何不呢？今天拿得出來嗎？讓卓榮泰語塞。



“行政院長”卓榮泰12日赴“立法院”就《財政收支劃分法》覆議案報告、備詢。



黃珊珊質詢時表示，財劃法對“行政院”應該不陌生，這是賴清德從台南市長到“行政院長”，也是蕭美琴在“立法院”提過要修的最重要法案之一，但執政黨在財劃法討論協商過程中，不溝通、不解決，只會造謠撕裂台灣。民眾黨團的版本在去年4月就提出了，“行政院”、民進黨不理不睬，她甚至請“財政部”提出相關內容，民眾黨來幫忙入法，但民進黨寧可不討論，也不願接受民眾黨提出的版本，這是她擔任“立委”這1年來最大的遺憾。



黃珊珊問，覆議案不成功，你的下一步是什麼？“釋憲”？公投？卓榮泰這時才說，我們曾嘗試溝通。黃珊珊立刻反嗆，卓榮泰的溝通非常差，沒見過溝通這麼差的行政團隊⋯⋯卓榮泰插話道，拒絕溝通的事實，有些“立委”是清楚的。



黃珊珊不理會，直接打斷說，她當過台北市副市長，她要分享一些經驗，一、台北市政府都有專門聯絡的人聯繫每一位市議員，瞭解議員所有意見。二、她作為府會總聯絡人，她必須得知道每位市議員的意見。三、如果有任何意見沒辦法處理，她得親自帶隊跟每一位市議員溝通。但是她擔任“立委”一年，沒見過“行政院”高層來討論財劃法。