統派紀念孫中山　提十大訴求盼兩岸好

統派12日在“監察院”外發起“共享和平紅利 台灣社會共好”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月12日電（記者 張穎齊）3月12日是孫中山逝世100周年紀念日，勞動黨等統派團體12日齊聚“監察院”外舉行倡議行動，除緬懷孫中山推動國家和平統一、造福中華民族偉大復興外，也提出10大訴求，其中最重要是希望兩岸好，台灣不當烏克蘭以及美國的交易品，齊呼“台海和平、兩岸社會共好！”



統派團體數十人今日上午聚集在“監察院”外，由勞動黨、台灣社會共好論壇籌備會領銜，舉行“共享和平紅利 台灣社會共好 紀念孫中山先生逝世一百周年 台灣社會共好論壇籌備會倡議行動”記者會。



主持人勞動黨副主席王娟萍表示，百多年前，為謀民族自立、民生富足，孫中山先生自我們民族的大同思想中提出天下為公的孫文學說與實踐。因此，我們藉著孫中山先生逝世一百週年，紀念先賢、反思當下，提倡“台灣社會共好”運動。為落實和推動一個更加公平、繁榮、和諧的社會，我們誠摯地倡議發起：台灣社會共好論壇



王娟萍說，我們期盼論壇作為台灣人民共同打造的社會改革運動平台，尋求各界支持與共識，通過深入討論和交流，在各個領域推動十項核心訴求，實現社會公平與共同繁榮。未來，論壇將會持續在台灣社會的各個領域展開議題運動，形成點線面的社會改革推動工作。台灣社會值得更好，同胞有權活得更好！我們攜手努力！

