吳沛憶推青年基本法擋罷免　吳思瑤趕場相挺

左起，綠委范雲、吳沛憶及林宜瑾。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）罷免第一階段連署，藍綠是34：0，藍軍罷綠委全未過，皆須補件。國民黨鎖定民進黨台北市“立委”吳沛憶與吳思瑤。吳沛憶今天舉行“我挺青年世代！支持《青年基本法》”記者會，獲得黨內“立委”吳思瑤、林宜瑾、范雲、郭昱晴、陳秀寳、陳培瑜、張雅琳等力挺，而身兼黨團幹事長的吳思瑤在記者會發言後，又趕到議場前接受媒體訪問，非常忙碌。



吳思瑤受訪說，大家看得起清楚台灣罷免有兩種，一種是公民團體一步一腳印提起，另外是國民黨亂罷、惡罷，誰是真誰是假，哪一方可能政治操作、灌水、違法，應該可以看到出來。



吳思瑤說，她是幹事長與吳沛憶被鎖定，她平常心、勇於應戰，因為國民黨認為台北市優勢，鎖定我們兩個是政治盤算。而罷免我們都是要參選公職的年輕人，有個人意圖要進行罷免，這是政黨操弄。她每一天全力以赴平常心、正能量。



吳沛憶則邀集吳思瑤、林宜瑾、范雲、郭昱晴、陳秀寳、陳培瑜、張雅琳，會同台灣一滴優教育協會及世代共好協會共同召開“我挺青年世代！支持《青年基本法》”記者會。會中高喊：“我挺青年世代，支持青年基本法、我挺青年主流化！台灣接軌國際”選在“立法院”甫開議隨即開記者會，宣示對於青年發展及“青年主流化”的高度重視。



吳沛憶開場時表示，青年事務立法是國際趨勢，像是韓國就已經有青年專法，台灣必須與國際接軌，希望《青年基本法》能夠在本會期三讀通過，用青年視角思考公共政策、透過法律保障青年權利。吳沛憶指出，本周即將排審《青年基本法》，希望未來立法通過後，能夠有專責單位整合跨部會資源，共同推動“青年主流化”，讓政策能從青年角度出發，讓重視青年成為政府的核心價值。



吳沛憶說，自己在學生時期便積極參與公共事務，因此非常重視青年公共參與，而且這幾年青年公共參與風氣蓬勃，很多高中生積極參與公共事務。因此吳沛憶以15歲為作為青年起始點，讓更多年輕朋友能夠受到保障，並從事公共參與。

