義務役延長為2年？卓榮泰：沒這個討論

卓榮泰接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日質詢時，拿出俄烏戰爭怵目驚心的照片，以及烏克蘭總統澤連斯基在白宮與美國總統特朗普大吵的影片，要“行政院長”卓榮泰看看烏克蘭的慘況。傅並問，台灣兵役是否將延長為2年？卓榮泰說，“沒有這個討論，沒有這個議題，沒有這個要求。”



對於傳出美軍要求台灣將義務役期延長至2年，美國國務院9日曾回應表示，根據政策，國務院不對私下溝通發表評論。美國依然致力強化台灣的自衛能力，以因應其所面臨的威脅。



傅崐萁說，當初烏克蘭被慫恿去對抗俄羅斯，現在烏克蘭不只要割地賠款，要割讓價值5000億美元的稀土礦給美國，甚至被俄羅斯佔領的土地也拿不回來，另外還有歐盟要來索債，“烏克蘭人民為奴100年都還不完這樣的外債”。



卓榮泰今日針對《財政收支劃分法》覆議案赴“立法院”進行報告並備詢，傅崐萁與藍委許宇甄、翁曉玲三人進行聯合質詢。



傅崐萁質詢時問，未來台灣兵役是不是要延長為2年？未來賴清德3年任內都不會實施2年兵役？能不能承諾人民未來3年都不會提出？



卓榮泰表示，“沒有這個討論，沒有這個議題，沒有這個要求。”政府現在沒有討論這個議題，現在沒有把這件事情拿來討論，所以不會改變現狀，役男役期多長，是國家的決定，不是應誰的要求。



傅崐萁嗆，如果你不敢承諾，就是心虛。