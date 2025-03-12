統派轟台官方把台積電送美國為虎作倀

統派12日在“監察院”外發起“共享和平紅利 台灣社會共好”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月12日電（記者 張穎齊）台積電擴大投資美國1千億美元，統派團體12日開記者會，痛批民進黨政府把台積電送給美國總統特朗普是為虎作倀，台灣不是烏克蘭，不需要當烏克蘭“總統”澤連斯基，更不要台灣成為特朗普霸權交易品，否則今日烏克蘭、明日台灣就會上演。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1千億美元投資，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1間主要研發團隊中心。連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。



統派團體數十人今日上午聚集在“監察院”外，由勞動黨、台灣社會共好論壇籌備會領銜發起“共享和平紅利 台灣社會共好 紀念孫中山先生逝世一百周年 台灣社會共好論壇籌備會倡議行動”記者會。



勞動黨副秘書長許孟祥表示，俄烏戰爭將結束，但民進黨倚美敵中、持續搞大罷免民粹活動，“今日烏克蘭、明日台灣”言猶在耳，戰爭是肥了美國軍工財閥與政客，面對西方霸權，台灣應處理好兩岸關係，兩岸不是敵對的兩國關係，台灣也不是烏克蘭，不需要當澤連斯基。



左翼聯盟祕書長黃德北說，民進黨將兩岸關係推向危險邊緣，以往兩岸經貿、三通有紅利，現在民進黨一昧向美國購買武器去對付大陸，是為虎作倀。勞動黨榮譽主席、新竹縣議員羅美文說，孫文逝世百年，台灣不能背祖忘宗，民進黨太惡劣，必須要推翻。

