台積電赴美三原則　最新關鍵技術不能去

劉鏡清接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）針對台積電擴大投資美國1000億美元，台“國發會主委”劉鏡清今日表示，有三項原則會把握，一，最新技術不會過去；二，最關鍵的技術不能過去；三，“國家安全”優先。另外，赴海外的製程要落後最新製程一個世代的“N－1”規定一定會適用。



台積電董事長魏哲家3日在白宮與特朗普共同召開記者會，宣布台積電再投資1000億美元於美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，與一座研發中心。連同先前台積電投資650億美元於亞利桑那州鳳凰城的建廠，台積電對美投資總計達到1650億美元。



“行政院”與“經濟部”近日都證實，台積電承諾美國的此擴大投資案，尚未通過“經濟部”投審會審查。“經濟部長”郭智輝日前直言，台積電赴美宣布這項投資案之前，他完全不知情。“行政院長”卓榮泰昨日表示，“我沒有資格說我同意不同意。”



“行政院長”卓榮泰今日率財經部會相關首長針對《財政收支劃分法》覆議案赴“立法院”進行報告並備詢。



國民黨籍“立委”王鴻薇質詢時表示，針對台積電赴美國投資的問題，任何企業到國外投資，都應該經過投資審議委員會審查，到底投審會會不會通過台積電這次擴大赴美投資？何況美國總統特朗普及賴清德都與魏哲家開過記者會講台積電赴美投資的事情，投審會敢打臉特朗普與賴清德嗎？

