台香蕉飆天價　藍轟官員睡夠了快解決問題

國民黨團召開“香蕉價格暴漲，農業部束手無策？”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）台灣香蕉批發價格每台斤飆破100元，是1996年有批發價格紀錄以來的新高，不再是平民水果。中國國民黨立法院團今日召開記者會表示，民進黨政府只會搞大罷免，沒心力照顧蕉農與百姓，香蕉變“金蕉”，政府應該平抑物價調整供需才對，農業部應該睡夠了，請出來處理問題。



國民黨團今日召開“香蕉價格暴漲，農業部束手無策？”記者會，由黨團書記長王鴻薇主持，首席副書記長羅智強、藍委游顥出席。



針對香蕉價格飆漲，王鴻薇日前曾在臉書貼文表示，香蕉價格每台斤飆破100元，是遇到詐騙嗎？結果被民進黨立委邱議瑩與網民圍剿。王鴻薇今日說，民進黨政府不會解決問題，只會解決提出問題的人。



王鴻薇表示，民生是最重要的，我們都希望政府可以維持物價穩定，但是最近台灣民眾很喜歡的國民水果香蕉價格飆漲，已經來到非常不可思議的數字了，台北市的市場香蕉每台斤價格都在100元以上，今天最新的已經逼近120元。雖然各地零售價可能不同，但問題就是我們的香蕉價格在飆漲，消費者權益如何保障？還有蕉農面對供給大量減少，蕉農真的有獲利嗎？農業部應該妥善說明。

