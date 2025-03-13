臧幼俠：台灣一面倒向美國定有不可說的原因

退役陸軍少將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月13日電（記者 張穎齊）針對美國要求台灣提高防務預算，台退役陸軍少將、前中國國民黨黃復興黨部主委臧幼俠向中評社表示，建軍、備戰工作是要按照長期擬定的期程去走，不是按照美國意思就1、2天或每年朝令夕改，這十分可笑。美國當初從越戰抽離撤退，越南下場悽慘。當美國人的朋友恐怕將會亡國，台灣不該與美國太接近。



臧幼俠說，對於美國這國家，批評美國的人相當多，美國從1973年打越戰拋下越南撤離，因此有人說當美國人的朋友必定會亡國，當美國人的敵人還可能有點好處。他認為，台灣還是別跟美國人太接近，要學學世界上其他很圓滑的國家，比如新加坡、印度、菲律賓等，可在大國之間下點心思，何樂不為？如今民進黨政府一面倒向美國，背後一定有不可說的原因。



美國總統特朗普、國防部次長被提名人柯伯吉均提及，台灣的“國防”預算應該要占GDP的10%（現行2.45%）。台灣學者換算10%是新台幣2兆6410億元，但台灣一年的歲出也才2.9兆元。



臧幼俠接受中評社訪問表示，台灣有“國防”、經濟專家，但現在卻都是由外行的人來主宰“國防部”、“經濟部”，背後都有黑幕，“國防部”是否都在按照美國意思？“國防部”的後勤弟兄並不傻，大家都接受過良好的軍事教育，針對台灣的防禦需要、建軍期程，都有長期規劃、按部就班做事，建軍備戰工作，不是每1、2天或1、2年就要配合美國修改。這長期規劃應是10、20年。



臧幼俠，出生於湖南，祖籍江蘇徐州，陸軍軍官學校兵學研究所畢業，歷任國民黨黃復興黨部主委、高雄市黨部副主委、高雄市兵役處長、台灣南部師管區司令、動員管理學校長、軍管及海巡作戰處長、高雄市將級團管區司令等。



臧幼俠說，針對“國防”計劃朝令夕改，他感到很可笑，他雖離開軍中多年，但很了解軍中思維邏輯，他蠻同情現在“國防部”、“經濟部”的幹部們，其實很多心裡有良知，但卻很掙扎，希望這樣的黑暗不要太久。除了“國防”外，在經濟方面，就像台積電受美國影響，赴美投資共1650億元美金並設廠，台積電董事長魏哲家與台積電員工是甘心的嗎？