美推核能　馬英九喊話民進黨應棄非核家園

馬英九12日上午至國父紀念館，向國父孫中山銅像獻花致意。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電／針對美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，並正與在台企業及政府討論。行政院長卓榮泰則回應，如果有新的核能技術，願意與世界合作。馬英九今天向執政黨喊話，希望民進黨宣示放棄“非核家園”的主張，停止這種既過時又誤國的能源政策，以迎接台灣非碳家園新時代的來臨。



馬英九12日在臉書發文指出，“非核家園”的能源政策，是1970年代民進黨所提出最重要與知名的政治號召。當時台灣已有數座核能電廠在運轉或興建中，這個主張乃成為該黨基本教義派的神主牌，多年來黨內無人敢挑戰，尤其在該黨前輩林義雄先生以道德訴求奔走呼號之下，更強化了這座神主牌的威力，在黨內成為不可侵犯的道德高地，數十年不變。迄今尚未有改弦易轍的跡象。



馬英九表示，但是，距離高唱反核的七十年代，已經過去近五十年了。時代在變、環境在變、全球各國能源政策也早已改變，而且還在繼續改變中。在2025年3月的今天，全球已經少有國家或專家在喊“非核家園”這種過時與錯誤的口號。因為核能的發展日新月異，三年前的2022年，歐盟28國就已經正式將核能與天然氣共同列為綠能的一種。



馬英九強調，因為核能不會排碳，因為目前威脅世界人類最大的環境災難，早已不是核能污染，而是碳排放污染。三十年來，“減碳”早已取代廢核，成為全球先進國家能源政策的主軸。反核不但沒有意義，反而有害，因為與當前減碳而不反核的世界趨勢完全背道而馳。

