桃園藍軍致敬孫中山　宣示力保6藍委

黃敏恭今日率領黨團幹部和支持者到大溪慈湖緬懷孫中山。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）今天是中國國民黨總理孫中山逝世100週年紀念日，國民黨桃園市黨部主委黃敏恭率領上百名黨團幹部與支持群眾，到桃園慈湖向孫中山致敬並舉辦植樹健行活動。黃敏恭在致詞時強調，黨員應發揮孫中山不畏艱難和風雨的精神，努力消彌罷免行動，力保桃園6席藍委能繼續留在“國會”為桃園發聲。



國民黨桃園市黨部今日在桃園大溪慈湖兩蔣紀念雕塑公園舉辦紀念總理逝世百年植樹健行活動，包括黃敏恭、副主委蔡忠誠、國民黨籍桃園市議員黃婉如、舒翠玲、李柏坊、陳瑛和黨團幹部、社團領袖等共百餘人出席。



黃敏恭表示，他在總理逝世100周年特別率領黨團幹部來追憶緬懷，就是希望所有黨員都要記得孫中山“革命尚未成功，同志仍須努力”的信念與信心，繼續為中華民族與中華文化努力不懈。雖然國民黨桃園6席“立委”都是透過民主程序選上，但卻遭綠營莫名其妙發動的大罷免所波及，讓他心情非常沉重，因為這將是一場對國民黨的考驗。



黃敏恭指出，民進黨發動的大罷免師出無名，呼籲所有黨員都應發揚孫中山不畏艱難和風雨的精神，讓大罷免在第二階段就能消弭，但國民黨也絕對不怯戰，他和所有黨團幹部都已做好第三階段罷免的萬全準備，一定要力保讓桃園6席藍委都能繼續留在“國會”為桃園發聲。