下鄉宣講推大罷免？柯建銘：這麼清楚還問

民進黨團總召柯建銘（右）受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天下午將針對今年度總預算案與《財政收支劃分法》兩項覆議案進行表決，因藍白合作，覆議案可能遭否決。民進黨已準備下鄉宣講，“行政院長”卓榮泰昨受訪說，下鄉宣講與大罷免無關。但民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日受訪則說，看起來無關，但互為表裡，不要問這些莫名其妙問題，都這麼清楚了還再問。



下鄉會安排在哪一場宣講，柯建銘今天在中常會前受訪說，不用再問了，黨部安排。



下鄉宣講是要擴大罷免優勢嗎？目前過第一階段藍委有34位，綠委是0，柯建銘則說，全罷啊！他就是從頭到尾，都認為藍營區域“立委”要全罷，戰爭已經結束了，有空請看他的臉書。



是否會加入下鄉宣講？柯建銘說，這個問題是白問，“我一年前就講大罷免，天天宣傳”。



民進黨英系中常委、“立委”王世堅之前反對賴清德親自帶領大罷免，現在民進黨舉辦下鄉宣講活動，是否會參與？王世堅說，沒有接到命令不曉得。會支持黨中央作法嗎？王則說，黨有命令，當然。



民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，若覆議案遺憾地失敗了，民進黨團將提出暫時處分、“釋憲”，這是民主“憲法”程序中，賦予他們挽救“國家”總預算、憲政秩序的方法。



至於民進黨將下鄉宣講，吳思瑤說，大家可以發現，“沒有討論、不是民主”已經成為這屆“立院”常態、惡例，當“國會”不討論，就讓社會來討論，這就是為什麼民進黨要下鄉針對總預算案、財劃法的窒礙難行之處，坦率、真誠、負責地向公民報告。



吳思瑤指出，下鄉宣講陣容應該有三部分，第一部分是“立法院”黨團，“立委”是政策轉譯者，要向民眾報告。第二是“部會”首長，都是週末與下班時間，會請首長說明政策。第三部分是百工百業代表，因為傷及各個領域。公民宣講陣容安排，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君以及“部會”首長都會前往。



民進黨預計在今天中常會後宣布，將於15日展開“人民是頭家”政策說明會，首發共計有8個縣市，包括六都及花蓮縣、新竹市，而台中是全台首場。據了解，“行政院長”卓榮泰8場都會參與，並會搭配不同的“部會”首長進行政策說明。



民進黨主訴求在藍白惡刪總預算毀民生，相關場次為15日在台中舉辦 、16日在桃園 、22日在台北、23日在台南等場，新北巿將於30日壓軸登場。