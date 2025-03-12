韓國瑜晤英駐台代表　妙談英國食物

韓國瑜會見英國在台辦事處新任代表包瓊郁，藍委張嘉郡（右）也陪同出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見英國在台辦事處新任代表包瓊郁，過程中韓發揮幽默本色，表示他去年曾去英國一趟，事前擔心英國餐廳食物難吃，不過曾赴英國留學的國民黨籍“立委”張嘉郡打包票說保證好吃，最後果然如張嘉郡所言。包瓊郁與其他與會成員聽了都笑開懷。



韓國瑜今日下午會見“英國在台辦事處”新任代表包瓊郁（Ruth Bradley－Jones），與會成員包括國民黨籍“立委”張嘉郡、民進黨籍“立委”陳冠廷、台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍。



包瓊郁今年來台履新，她曾任英國駐緬甸公使，也曾派駐衣索比亞、吉布地以及英國駐歐盟代表處。



韓國瑜致詞時說，包瓊郁不僅漂亮，眼神也充滿智慧，包瓊郁聽了也忍不住笑了出來。



韓國瑜也提到，張嘉郡曾經在英國留學，是“立法院”英國聯誼會的會長，自己可以保證張嘉郡是英國最好的推銷員，因為自己去年曾經去英國，事前他問張嘉郡，聽說英國的餐廳餐點都很難吃，張嘉郡當下保證說絕對好吃，自己親自去了後，真的發現食物很好吃。包瓊郁聽完再度笑了出來，並且豎起大拇指對張嘉郡比讚。