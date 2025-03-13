趙麟：台灣沒本錢向美說不　兩岸關係須調整

台灣清華大學副教授趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）針對美國總統特朗普新政的紊亂局面，台灣前駐史瓦帝尼“大使”、台灣清華大學副教授趙麟接受中評社訪問表示，特朗普執政下的台美關係會很不利，他並未把台灣放在優先順序中，再加上個人主觀認定，台美已不是溝通遊說的問題了，烏克蘭的例子很明顯。從外交實務角度來看，台美當然必須要保持一定友善的關係，且兩岸關係必須改弦更張。



趙麟說，台灣在特朗普心目中，不外乎是擁有台積電、對美貿易順差非常大的地方，甚至是“偷”美國晶片產業的地方，特朗普的商人思維並沒有太多傳統地緣政治、戰略的複雜思考，台灣可能隨時成為談判籌碼，也是在外界的意料之中。



至於台積電赴美投資千億美元，“賴政府”似未有角色，趙麟指出，這是長期台灣的外交處境，台灣國際企業都不太會與代表處聯繫，因為政府不太可能幫什麼忙，更何況台積電是敏感的國際企業，基於商業利益考量，不太可能跟政府有什麼聯繫。



趙麟是美國哈佛大學甘迺迪學院碩士，在1982年到1986年，及1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、“國會”組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任史瓦帝尼“大使”。現為台灣清華大學清華學院副教授。



趙麟接受中評社訪問表示，他始終對台美關係感到憂心，民進黨蔡英文、賴清德執政，這2任政府完全以美國的方向為我們的方向，這是很不平衡的，這也都不是1天、2天的事，賴清德更是美國說什麼、我們就做什麼，民進黨這樣的親美政策，或許在拜登、奧巴馬執政時期還行得通，但特朗普對台灣的立場已經很明確了。



趙麟說，任何人的常識判斷，特朗普根本沒有把台灣放在優先順序中，個人意識形態上的認定，怎麼遊說都是沒有用的，台美關係已不是溝通遊說的問題了。老實說，台灣應該好好思考未來台美關係要怎麼走，甚至得把中國大陸的因素也考量進來，從外交實務的角度來看，台美當然必須要保持一定友善的關係，我們也沒有本錢與美國說NO，但兩岸關係必須改弦更張。