台香蕉價格3個月內暴漲八成　藍委轟官方

國民黨黨團首席副書記長羅智強（右起）、書記長王鴻薇、藍委游顥12日召開“香蕉價格暴漲 農業部束手無策？”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電／香蕉價格自去年8月後屢創新高，近月來在菜市場漲破百元，甚至達120至130元，達到前所未有的高點。中國國民黨“立法院”黨團今天舉行記者會，面對“國民水果—香蕉”香蕉持續飆漲到天價，在供需失衡之下，蕉農也無獲利，“農業部”不聞不問、毫無作為，不顧蕉農死活和消費者權益，因此強烈要求民進黨政府拿出具體對策和調節措施平抑物價，不要只想解決提出問題的國民黨“立委”。



國民黨團首席副書記長羅智強強調，根據“農業部”統計，三月份香蕉平均成交價價格為111.43元，是1996年有紀錄以來最高點，且三個月內暴漲80%，請問這是民進黨口中的沒問題嗎？



國民黨團今日召開“香蕉價格暴漲，“農業部”束手無策？”記者會，由黨團書記長王鴻薇主持，首席副書記長羅智強、藍委游顥出席。



黨團書記長王鴻薇表示，最近看到香蕉價格暴漲，已經到了不可思議的地步。“農業部”此時應該出面向民眾說明清楚，但“農業部”卻不聞不問，甚至連基本說明與對策都沒有。根據“農業部”農糧署農產品批發市場交易行情站統計，今年一月份香蕉批發市場交易價格，平均每公斤87.6元，三月份飆漲到111.4元；未來預估零售價格每公斤可能更高達200元，香蕉變成“金蕉”。



再看看去年七月份的價格，香蕉批發市場交易價平均每公斤23.7元，下半年颱風來襲，批發價格上揚，10月-12月價格緩步上漲，從每公斤41.4元，漲到公斤62元。



同時在香蕉供給量方面，出現大量銳減情況。去年10月交易量為2,109公噸，到了12月減少到1641.3公噸。到了今年大幅下滑，一月供給量為1103.1噸，二月跌破千噸來到933.8公噸，三月更只剩下335.1公噸。



王鴻薇指出，今年二月香蕉交易量已經降到千噸以下，在供給大量減少之下，供需出現失衡，價格必然上漲。而有將近半年的時間，“農業部”卻沒有任何反應，再次出現如當年缺蛋的翻版，坐視供需失衡、價格暴漲，最後發生超思雞蛋弊案，“農業部”要再來一次嗎？



王鴻薇強力譴責民進黨民意代表，香蕉價格暴漲、失控，不去檢討政府相關單位，卻找在野“立委”究責？王鴻薇請“農業部”醒醒，即刻啟動平抑價格措施和政策，確保蕉農與消費者權益。



首席副書記長羅智強表示，根據“農業部”統計，三月份香蕉平均成交價價格為111.43元，是1996年“中華民國”有紀錄以來最高點，且三個月內暴漲80%，請問這是民進黨口中的沒問題嗎？



羅智強指出，香蕉價格飆高，供應量銳減，與去年同期二月相比，交易量下滑40%，消費者買不起香蕉，蕉農沒有香蕉可賣，雖然這和去年下半年颱風農損有關，但在產銷雙輸的情況下，民進黨政府難道都不必去關心？全部推給天災、在野黨？



來自南投選區藍委游顥表示，現在香蕉漲得比黃金還兇，南投的中寮與集集都是香蕉產地，其中集集香蕉耕作面積高達173.75公頃，3月份香蕉成交價就高達114.43，在台北更高達120-130元。這與過去同期價格相比較，相差一倍多。面對香蕉價格暴漲，卻看不到“農業部”提出任何調節措施。



游顥指出，“賴政府”上下動員搞大罷免，卻不願放一絲心力照顧蕉農、消費者，現在有些地區連香蕉牛奶都已經買不到，在市場成交量持續下降之下，到底有多少蕉農受惠？普遍蕉農並未因價格飆漲而獲益，消費者面對天價般的香蕉，很難買得下手。游顥呼籲“農業部”，趕緊拿出具體辦法和調節措施，解決香蕉價格飆漲的問題。