王世堅柯建銘再提錄音案　賴清德：到此為止

柯建銘在中常會後低調不回應王世堅事件。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘與英系中常委、“立委”王世堅發生幾次口角，據指出，王世堅今日在中常會再度明確要求說明，誤會是有關於柯提到他在中常會錄音的事情，柯也回說，他並未說誰錄音。兼任黨主席賴清德也在會中提上週兩點裁示，希望這件事情就此翻頁，也希望此事到此為止。



根據轉述，柯建銘在中常會內發言，提到覆議案要投票，民進黨“立委”在“立法院”發言都表現非常好，但國民黨氣數已盡，“立法院”稍後下午4點多要舉行覆議案投票，黨團會針對覆議案投票開會。“立法院長”韓國瑜目前針對覆議案投票還沒有樣張，黨團會議希望拿到樣張確定投票格式。



柯建銘會中也說，希望下週一之後各委員會開始，專案報告都要黨團會議會前會，希望黨團成員都要參加黨團會議，國民黨說本會期提民生法案都是毀憲亂政，現在需要大家團結時刻，黨團會議不要衹有簽名就離開，希望大家遵照這個，若不遵照黨團規定，要有黨紀部分，也要跟大家說明。



據指出，王世堅中常會發言提到，上週有幾項誤會包括錄音事件，他提到這個事件，賴清德有兩點裁示，誤會解釋清楚，但沒有明確指出是錄音部分。王世堅今天在會上要求明確說明，是柯建銘指他在中常會錄音部分是誤會。柯建銘在會中回應王世堅，沒有明確提到事王世堅錄音，柯強調他沒有這樣講。