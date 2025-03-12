反制綠營下鄉宣講　民眾黨23日新北首發

民眾黨文宣部主任李頂立。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）民進黨為助攻全台大罷免，15日將開啟“人民是頭家政策說明會”下鄉宣講，甚至連“行政院長”卓榮泰都表達，只要有邀請、有適當的安排與時間，他都希望向民眾說明。台灣民眾黨也祭出反制動作，民眾黨發言人李頂立12日宣布，從3月23日開始將有民眾黨“人民要當家”下鄉宣講活動，首場由新北市出發。



台灣民眾黨12日下午舉行中央委員會，並召開會後轉述記者會，由民眾黨文宣部主任李頂立、發言人張彤出席。



李頂立表示，執政黨現在把政府資源拿來做大內宣，史上享有最優渥執政資源的民進黨竟然說沒辦法執政，這是非常可笑的笑話，而民進黨要下鄉宣講，還要邀請行政官員一起來，難道又要宣講一些刪預算的不實消息嗎？這類散播假訊息的荒唐事情不能再繼續下去，尤其傳出目的是為了助攻罷免，這已是民主憲政的笑話。



李頂立說，民進黨政權倒行逆施的同時，民眾黨的角色就必須要撥亂反正，23日開始將啟動全台宣講“人民要當家”活動，首發場就是新北市，我們希望可以到全台不同地方宣講，目前場次並未受限，3月23日從新北出發。



媒體追問，下鄉宣講會否與反罷免活動，或連署罷免綠委活動合作？會否邀請藍營政治人物參與？李頂立則並未明確說明，他僅說，若有社會各界或針對謠言破解澄清的地方意見領袖，我們都非常歡迎。