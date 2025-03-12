紀念孫中山音樂會　朱立倫帶頭讀總理遺囑

國民黨主席朱立倫帶領全場起立齊唸總理孫中山遺囑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）今天是孫中山逝世一百周年紀念日，中國國民黨在台北市八德大樓舉辦紀念音樂會，吸引近300人參與，在黨主席朱立倫帶領下，音樂會開場時全場起立齊讀總理孫中山遺囑，不少人因此紅了眼眶。



朱立倫強調，“國父”的精神歷經百年不朽，相信未來的100年，所有國民黨人永遠要奉行總理的遺志，“革命尚未成功，同志仍需努力”，任何的挫折打倒不了我們的決心，任何的失敗不會改變我們革命的決心，這是總理給我們最重要的遺訓。



國民黨今天下午舉行“孫文理念 綻放百年”音樂會，希望藉由悠揚樂聲緬懷孫中山倡導平等、博愛的精神以及為國家民族犧牲奮鬥的不朽貢獻。音樂會在中影八德大樓演講廳舉行，邀請聲樂家呂麗莉、復興崗合唱團、男高音許文龍、歐開合唱團以及蕙虹管弦樂團演出包括“國父紀念歌”、“我的未來不是夢”、“向前行”等曲目，吸引滿場近300位民眾到場聆聽。



由於朱立倫今早前往“國父紀念館”向孫中山銅像致敬時，遭人嗆聲下台，朱下午出席音樂會進場時，許多現場國民黨員都紛紛大聲呼喊“主席好！主席加油！”等語，為他送暖。



朱立倫帶領全場齊念總理遺囑後致詞指出，100年前的今天，我們永遠的“國父”、國民黨創黨總理中山先生不幸逝世，100年來，“國父”的信眾與華人同胞們，無不緬懷“國父”對於中華民國、對於中國國民黨偉大的貢獻。

