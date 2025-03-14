台軍費激增　陳國樑：恐步入希臘化危機

政大財政系教授暨系主任陳國樑接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）美國要求台灣提高防務預算到GDP 10%（目前約2.45%）？政治大學財政系教授暨系主任陳國樑接受中評社專訪表示，軍方會用特別預算編列防務預算，避免排擠到總預算，但政府占比經濟的規模會愈來愈大，且破壞財政紀律，宛如大怪獸吞噬經濟，台灣恐怕會步入希臘化，陷入危機。



美國總統特朗普、國防部次長提名人柯伯吉均提及，台灣防務預算應該要占GDP的10%。台灣學者換算10%是新台幣2兆6410億元，但台灣2025年歲出也才2.9兆元。賴清德目前拍板朝占GDP的3%努力。



陳國樑表示，特朗普與柯伯吉對台灣財政現況了解有限，可看出台灣只是中美強權博弈下的籌碼，台灣的角色滿悲哀的，是美國與中國博弈的黑子或白子，即使台灣全心全意、真心誠意對待美國，也只被當作棋子，尤其看到特朗普為人及用人偏執，相當危險，因此用的柯伯吉也是要迎合特朗普本人意思。



陳國樑，美國約翰霍普金斯大學經濟系博士，歷任政治大學社會科學院財稅政策與制度研究中心主任、“國科會”、“財政部”委託財政相關計劃主持人等，研究專長為應用個體經濟學、產業組織、財政學、租稅法。



陳國樑說，在特朗普執政、資本主義開放的經濟下，產生對立、矛盾、不平等，美國內部也對經濟分配感到不平、反感，台灣應以此為鑑，在社會分配上，要注意貧富階層差距，否則台灣也可能會像現在的美國，出現極端、偏激的政治。而從特朗普威脅、要求台灣提升防務預算要占到GDP 10%，即可看出端倪。

