特朗普關稅戰　陳國樑憂重演經濟大恐慌

政大財政系教授暨系主任陳國樑接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月13日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普發動全球關稅戰，政治大學財政系教授暨系主任陳國樑接受中評社專訪表示，這不但是美國災難，更可能是全球災難，甚至恐怕重演上世紀的經濟大恐慌，起因就是美國的保護主義、關稅壁壘所造成，若只是喊價威脅則罷，如果是真的要實現，也會反映在通膨、消費者身上，全球、包括台灣都受波及。



陳國樑說，特朗普發動關稅戰，遙想到第一次世界大戰後，1929年至1933年的全球經濟大恐慌，就是從美國開始，美國不介入歐洲紛擾，不僅為第二次世界大戰埋下了因，國與國間進入到保護主義，使得經濟不斷往後退，那是近代史最黑暗的階段，絕大多經濟學、歷史學家都認為是保護主義、關稅壁壘釀成的主因，銀行大倒閉、美國華爾街崩盤還只是引火線。



陳國樑，美國約翰霍普金斯大學經濟系博士，歷任政治大學社會科學院財稅政策與制度研究中心主任、“國科會”、“財政部”委託財政相關計劃主持人等，研究專長為應用個體經濟學、產業組織、財政學、租稅法。



陳國樑指出，特朗普的保護主義高漲，威脅對全球課高關稅抵制，屆時若國與國之間貿易少了，那是非常令人不安，擔心是否再重演經濟大恐慌？美國與加拿大最近就是不停在博弈，加拿大做出關稅反制，美股也很快有反應下滑，當然特朗普是商人，動作很快，立刻宣布原本要課徵加拿大50%、改為暫緩維持25%。特朗普或許是手段，當其他國家硬起來，特朗普可能就暫緩，不過特朗普以為可以取消美國國內所得稅，用對外關稅來補，其實也是錯誤觀念，特朗普看起來沒有聽經濟顧問的話。

