黃國昌尊柯　林富男回鍋民眾黨指定中央委員

民眾黨發言人張彤。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌12日正式頒發中央委員聘書予擔任指定中央委員的林富男、許瑞宏2人，任期至2027年1月31日。民眾黨發言人張彤表示，林、許2人對民眾黨的貢獻大家有目共睹，適才適所。黃國昌也透露，指定2人也包括地域考量，林在高雄、許在台中，未來第三位指定中央委員，考慮從台北或東部做人才徵詢。



林富男原本就是柯文哲擔任黨主席時期唯一指定的中央委員，不但是創黨元老，更是出錢出力的金主，在去年8月柯文哲陷入政治風暴後，便不離不棄地穩定民眾黨內運作；許瑞宏則是長期在台中發展，過去曾參選台中市議員，但落選，被黨內人士歸為長期屬民眾黨籍“立委”黃珊珊人馬。



至於威京集團主席沈慶京在台北地方法院庭訊時，沈慶京委任律師爆料，檢察官林俊言在調查期間涉非法偵訊，帶著書記官跑到醫院訊問，在不錄音錄影的情況下，拿著鏡週刊的報導內容要沈慶京指認柯文哲收賄，沈慶京也當庭否認行賄。張彤說，今天中央委員會也就此事討論，這樣的行徑與司法程序要求全程錄音背道而馳，黃國昌要求“法務部”、“最高檢察署”、台北地檢署出面說明。



張彤說，檢方怎麼可以在未經正當程序的狀況下施壓逼供，這已重大違反刑事訴訟法的規範，已不單純是偵辦案件，而是赤裸裸的政治鬥爭、侵害人民權益，若檢方可以恣意操作，下一個被政治迫害的對象，就可能是任何一個不聽黨意的人民。



台灣民眾黨12日下午舉行中央委員會，並召開會後轉述記者會，由民眾黨文宣部主任李頂立、發言人張彤出席。