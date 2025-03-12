台南孫文銅像被推倒　左翼辦紀念活動討公道

台南市中西區民生綠園12日有場紀念孫中山逝世一百週年活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月12日電（記者 蔣繼平）今天是孫中山逝世100周年紀念日，政黨“左翼聯盟”與民間團體“平行政府”在台南市中西區民生綠園號召群眾紀念孫文，並再次替2014年被獨派團體強硬拉倒豎立在民生綠園的孫文銅像喊冤。左翼聯盟召集人顏坤泉號召群眾到場紀念孫文並討公道，他表示，歷史不能被遺忘，奇恥大辱要靠“愛國”心的市民來洗雪。



政黨“左翼聯盟”與民間團體“平行政府”12日下午2時在台南市中西區民生綠園舉辦“紀念孫中山逝世一百週年 倫敦蒙難，台南落難，誰來為‘國父’洗雪冤屈？”活動，訴求重立2014年遭獨派團體強硬拉倒的孫文銅像，並批評事件之後，暴徒沒事、台南市政府也不當回事，活動號召50人重回現場，除紀念孫文也要討公道。



台南市中西區民生綠園於1998年由台南市政府改名為“湯德章紀念公園”，藉此紀念二二八事件受難者湯德章律師。藍營對此舉感到不滿，直到今天仍以“民生綠園”稱之。



左翼聯盟是2018年成立的左翼政黨。平行政府則由民間發起訴求與當權統治者處於平行抗衡的狀態的團體。活動上，左翼聯盟召集人顏坤泉、平行政府秘書長林深靖、平行政府副秘書長吳永毅、秋鬥總指揮林子文等社運人士到場，中國國民黨籍台南市議員林燕祝、王家貞，及藍委謝龍介服務團隊到場支持，統促黨人士等也到場。



活動現場眾人高舉多幅孫文遺像、以及一面青天白日旗，群眾也準備手舉牌寫著“革命尚未成功，同志仍須努力”、“聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥”、“和平奮鬥救中國”、“中山不死、國共求同”等語，最後環節也安排眾人齊聲唱“國父紀念歌”來作為紀念。

