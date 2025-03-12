台積電赴美掀論戰！退休高管勸台灣別再講矽盾

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／台積電宣布對美國擴大投資，引發全球關注，在台灣也引發正反不同意見，尤其許多人憂心核心技術外流、台積電變美積電，台灣優勢被美國掏空。對此，台積電元老級員工、台積電文教基金會董事、也是公司前副總經理陳健邦11日罕見受訪發聲，直言台積電赴美是命運與時機交會，攸關台積電及台灣半導體生存關鍵，因此需要全社會的祝福，大家團結、再創奇蹟。



根據《中時新聞網》報導，陳健邦說，台灣不應自稱有“矽盾”，台積電也不想被推到晶片戰爭最前線。



陳健邦是台積電編號第9號的元老級員工，1980至1987年在工研院服務，當工研院技術轉移到台積電時，就是團隊的核心成員，也負責許多重要廠房建造跟營運。關於近日的台積電赴美擴大投資話題，由台灣事實查核教育基金會董事黃兆徽主持的Podcast節目《新聞真假掰》11日播出陳健邦的專訪，表達看法。



他先強調已非現任台積電員工，無法評論台積電本身。但作為深知台積電運作的“老臣”，他先澄清一說法，呼籲台灣官員應該讓“矽盾”一詞從字典消失。他以美女為例說，別人稱讚“美女”當然沒問題，但不要自稱是美女。他說，以前台積電高階主管就說過，“我們絕對不要在晶片戰爭被推到最前線”，外國人喜歡說“矽盾”，但我們最好不要用。



針對台積電為何要大規模到美國設廠，意義何在？陳健邦表示，客戶希望我們到美國，為了美國、為了我們自己，這是一個台灣半導體“生存問題”，我們要去，只是規模要做多大，那能否成功？美國人要跟台灣站在一條線上。他說，假如美國人自己可做，我們不需要去，美國也不需要找我們過去。他直言，這東西很困難，絕對比造潛艦、登陸月球困難。至於“Mission impossible”（不可能的任務）要實現，就是要做到張忠謀2018年退休那天講的“團結合作、我相信台積會屢創奇蹟”。

