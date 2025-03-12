香蕉價格飆歷史天價　台官方：不考慮進口

台“農業部”。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／台灣香蕉批發價格每台斤飆破100元，是1996年有批發價格紀錄以來的新高。對此，台“農業部”12日表示，已積極給予協助，提供救助金4.76億元，並強調“不會因短期影響就貿然進口香蕉，打擊本土蕉農。”



“農業部”表示，災後已快速進行天然災害救助，以輔導農民加速蕉園復耕，惟香蕉從種植到採收要8至10個月以上，災後復耕期間又逢1、2月連續低溫，且冬季本非香蕉主產季節，每株產量僅8至12公斤，遠低於產季的15至20公斤，種種原因下，才導致供應短缺、農友生產成本提高。



“農業部”補充，截至3月上旬，香蕉產量較去年同期減產4至5成。不過近期氣溫回暖，雲林及南投等中部地區冬春蕉產能已恢復並持續產出至5月，另高屏地區3月春夏蕉業接續量產，供應短缺已逐步紓解，呼籲民眾支持蕉農。



“農業部”進一步說明，目前香蕉價格較高屬於短期現象，另香蕉為台灣重要產業，且台灣為香蕉巴拿馬病、香蕉條紋病及香蕉苞葉嵌紋病等國際香蕉重要病害之非疫區，對於他國倘欲申請輸銷香蕉至台灣，需要進行審慎的風險評估。



“農業部”強調，目前並無他國積極向台灣提出輸銷香蕉的申請，而“農業部”更不會因短期價漲就貿然進口香蕉，來打擊台灣蕉農。



“農業部”提到，已積極輔導農民團體及量販通路，自2月25日起於賣場設置蔬果平價優惠專區，販售當季、當令的台產新鮮食材。另3月1日起於台北希望廣場，平價銷售香蕉供民眾採購。



根據台北果菜市場統計，黃香蕉交易量已由2月下旬62公噸，增加至3月上旬74公噸，增加21%。平均價格由2月下121元每公斤，回跌至3月上旬114元每公斤，跌幅6%。3月中旬更回穩至107元每公斤，評估價格可持續回穩。