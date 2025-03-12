台積電救英特爾？網熱議最大錢坑恐成真

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北3月12日電／台積電日前宣布加碼在美國投資1000億美元，極力配合美國政策，如今再傳出，台積電已向輝達等公司提案，邀請這些企業參與英特爾晶圓廠的合資計劃，消息一出引發討論。有網友擔憂台積電恐不再是成長股，美國大廠的接單可能被英特爾搶走。



路透報導，消息人士指出，台積電將和輝達、超微和博通公司等成立合資企業，拯救英特爾晶圓代工部門，根據外流的提案內容，台積電未來將負責英特爾晶圓代工部門的運營，台積電的持股比例不會超過50%。另一位消息人士證實，高通也收到台積電的提案。



消息一出引發網友討論，有網友直言，台積電被逼迫到美國設廠，現在又傳出要去吃英特爾製造部門，台積電未來的資本支出跟營運成本將暴增，每股稅後純益（EPS）過幾年可能腰斬，台積電不再是成長股，技術面也很不妙，已經跌破重要生命線，代表股價已經要走長期空頭了。



另有網友分析指出，台積電要跟其他公司合資收購英特爾的晶圓廠，台積電到時看來免不了也要把相關技術支持跟分享給英特爾，最狠的是，要其他大公司包括輝達等一起合資入股，表示以後這些廠也會下單給英特爾。



其他網友則說，“美國想獨佔先進製程”、“超級大利空”；但也有網友認為，“台積電以後全球制霸，全球廠商都跟我有關係，你跟誰買我都賺的到你的錢”。