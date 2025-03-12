總預算等覆議案投票空檔　藍綠委一起喝咖啡

總預算及《財劃法》覆議案記名投票。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日下午針對“行政院”提出的“今年度總預算”及《財政收支劃分法》兩件覆議案進行記名投票。朝野“立委”雖然平時對立嚴重，不過今天在投完票的空檔，可以看到藍綠“立委”聚在一起喝咖啡，展現藍綠難得的和諧畫面。



“立法院”上會期通過的今年度總預算及《財政收支劃分法》部分條文修正草案。其中，今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較上個年度增加2806億元，是史上新高，後來在野聯手刪減2075億元，約佔6.64%，最後通過的金額約為2.9兆元，仍是史上新高。至於《財政收支劃分法》修法則是增加地方政府可支配的稅款，今年度總預算約為2.9兆元，依據新版財劃法，“行政院”將多釋出約新台幣3700多億元統籌分配稅款給地方運用。



“行政院長”日前對“今年度總預算”及《財政收支劃分法》提出覆議案，“立法院”分別於昨天和今天進行審查，並邀請“行政院長”卓榮泰至“立院”報告，今日下午則對覆議案進行記名投票，若覆議案遭過半“立委”否決，“行政院”則必須接受修法以及總預算審查結果。



卓榮泰先前已提出“立法院”改革相關法案”、“《‘憲法’訴訟法》”、“《公職人員選舉罷免法》”三項覆議案，均遭藍白聯手否決。這次再度對“2025年總預算案”、“《財政收支劃分法》”提出覆議。卓榮泰自上任以來已提五項覆議案，成為台灣歷史上提最多覆議案的“閣揆”。



今日下午對覆議進行記名投票時，趁著投票完尚未開票的空檔，綠委陳瑩特地準備兩壺咖啡請朝野“立委”享用，現場難得看見藍綠“立委”聚在一起喝咖啡的和諧畫面。



今日覆議案投票共112席“立委”領票、投票，少掉的一席為前台灣民眾黨籍“立委”吳春城已辭去職務，而遞補的東吳大學政治系副教授劉書彬要等到周五才宣誓就職。