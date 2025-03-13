台增軍費　蕭天流：美圖戰爭紅利非台利益

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月13日電（記者 方敬為）美國總統特朗普多次點名台灣應增加軍費支出，美國防部政策次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）日前也呼應，倡議台灣應將“國防”預算GDP占比提高至10%。台陸軍退役少將蕭天流接受中評社訪問表示，軍費支出若達GDP的10%，等同占政府總預算的九成，其他預算項目勢必遭排擠，且軍費投入，美國是最直接的受益人，台灣則要承擔戰爭風險。



蕭天流說，美國要求各國增加軍費支出，目的是要拉升區域情勢緊張，圖的是戰爭紅利，台灣若盲目配合美方投入巨額在軍備競賽上，那兩岸之間只會陷入惡意螺旋，烏克蘭慘痛的教訓才歷歷在目，台灣應有所借鏡。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



美國國防部政策次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）日前在聽證會上，倡議台灣應提高“國防”預算支出，至少要達到GDP的10%。他說，台灣如果落入中國大陸之手，“對美國利益而言會是一場災難”，台灣政府必須提高“國防”支出達到嚇阻效果。



根據估算，2025年台灣GDP預估值約為26兆4493億元新台幣，一旦“國防”預算達到GDP10%，總額則將高達新台幣2兆6449億元，相當於現行“國防”預算的4倍以上，如果以台灣2025年中央政府總預算歲出原編列為3兆1324億元來看，如果“國防”預算增至2兆6449億元，則將占總歲出比例高達84%至90%。



蕭天流表示，按照台灣的整體財政狀況，要將軍費支出拉升至GDP的10%，其他公務項目的預算必然被排擠，台灣的民生、社會、經濟發展難道都不用顧了嗎？美國對台灣的要求非常無理，針對所謂的“台灣安全所需”軍費估算，完全是站在美國的利益，而非台灣的利益。

