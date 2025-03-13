陳永豐：傳統產業面臨發展困境盼公部門資源

台中工業會理事、群祐機械公司董事長陳永豐。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月13日電（記者 方敬為）針對台積電宣布擴大對美投資千億美元，台中工業會理事、群祐機械公司董事長陳永豐接受中評社訪問表示，當一家企業有重大投資案宣布，整體的產業布局一定會有變化，對半導體生態的影響，值得觀察，他認為，美國正強調製造業、機械業等傳統產業回流，台灣的傳產卻面臨發展困境，台灣政府應思量倚重科技業的經濟發展政策，是否為長久之計？



陳永豐，1992年創立群祐機械公司，曾任台中市精密機械園區廠商協進會理事長，現任台中工業會理事，對中台灣的機械業發展脈絡相當熟悉。



美國總統特朗普與台積電總裁魏哲家3日共同宣佈，台積電將斥資1000億美元擴大在美晶片製造業務。該投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及研發中心。業界關切，相關佈局可能對台積電在台投資產生排擠效應，包括中科台中、南科嘉義、台南、高雄等地的擴廠計劃發展。



其中台積電在中科的擴廠計劃，將徵購興農高爾夫球場土地開發，引起球場會員反彈抗爭，陳永豐兼任球場會員權益促進會會長，他直言，台積電赴美擴大投資，在台灣的擴廠計劃或許還有變數，他要求保留球場，不要綠地變工廠。



陳永豐向中評社表示，台積電這次有先進製程廠、研發中心要到美國加大投資，其在南科的擴廠計劃，包括嘉義、台南、高雄都可能有變數，這些擴廠計劃都是2奈米左右的先進製程廠，那先進製程都還沒正式量產，台積電要赴美擴大投資1000億美元，整個產業布局，必然是牽一髮動全身。



他研判，台積電擴大對美投資，很可能排擠到在台灣的產業發展，雖然魏哲家宣稱不會影響，但在產業界有實務經驗的人來看，每當企業有重大投資，且該投資可能是企業的優先項目時，其他排序計劃都有生變的可能。



陳永豐認為，台積電到美國設廠，台灣政府應思量倚重科技業的經濟發展政策，是否為長久之計？台灣的科技業確實是很重要的龍頭產業，我們經常說台積電是台灣的矽盾，但政府在經濟發展上，理當全面、平衡，不能只是顧台積電而已，所有的產業都需要政府幫忙，台灣目前產業發展傾斜的狀況相當嚴重，長期下去，並不利台灣的經濟均衡。

