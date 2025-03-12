蔣萬安力推“生生有鮮奶”台北、彰化四月上路

台北市長蔣萬安12日參訪彰化酪農場，推動台北市及彰化縣“生生有鮮奶”政策。（彰化縣政府提供） 中評社彰化3月12日電／中央班班有鮮奶政策喊卡，台北市及彰化縣“生生有鮮奶”將在4月正式上路。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、同黨籍彰化縣長王惠美都強調“對的事情要堅持”。蔣萬安表示，中央也認同我們推“生生喝鮮奶”，知道這是對的事情，希望“生生喝鮮奶”，有更多縣市一起來推動，未來將安排台北學童來彰化牧場體驗食農教育。



彰化縣政府表示，中央班班有鮮乳政策喊停，彰化縣自籌經費接力供應，農業處積極辦理採購事宜，如果招標順利，最慢3月底開始“生生有鮮乳”。不但縣立國中、國小及附設幼兒園的學生每周一瓶，還擴及公立特殊學校的國中、國小部及附幼。得標鮮奶廠商與學校“配對”完成安排配送日及送達時間，可望3月底開始供應鮮奶，未來學生每周喝一次，正式宣示台北、彰化“生生喝鮮乳”政策將會在4月全面上路。



台北市長蔣萬安12日參訪彰化酪農場，面對記者提問時表示，中央認同我們推“生生喝鮮奶”這個政策，知道這是對的事情，應該要做、本來就要做的事情。中央原本就編列新台幣44億元的經費要來落實這項政策，只是在執行過程當中遇到困難，就突然宣布停辦。他認為，對的事情要堅持，即便遇到再大的困難，都應該克服，特別是為了台灣的孩子，為我們的下一代。



蔣萬安說道，彰化縣續辦讓孩子喝到鮮奶，目前在招標程序當中，稍早前一站到雲林，雲林縣在2015年有推動讓孩子喝鮮奶，也堅持要續辦。希望“生生喝鮮奶”這個政策，有更多的縣市一起來推動，讓全台灣的孩子都可以喝到台灣在地優質的鮮奶。他常說，成功的人找方法，失敗的人找借口，他們會全力以赴來達成這個目標。

