台積電加碼投資美國　吳誠文：不會掏空台灣

“國科會”12日召開科學園區2024年營運記者會，主委吳誠文（右三）宣布科學園區去年營業額創新高。（照:“國科會”提供） 中評社台北3月12日電／台積電宣布擴大在美國投資1千億美元，卻尚未經投審會通過，外界憂慮台灣半導體技術外流。“國科會主委”吳誠文今天表示，“不要擔心掏空台灣，還有變美積電，這個是大家多慮了。”



“國科會”於12日召開科學園區2024年營運記者會，吳誠文在會後接受媒體提問時，特別說明台積電赴美投資議題。他表示，台積電董事長魏哲家在美國白宮與“總統”特朗普舉行記者會，宣布台積電擴充赴美投資額度，“總統府”與“行政院”均充分瞭解，感謝台積電協助民主供應鏈夥伴美國，並讓台美締結緊密合作關係。



吳誠文特別強調，台積電赴美發展絕對沒有掏空台灣的問題，這個現象可以從台積電也在日本與德國投資看出來，且將來如果有需要，海外投資還會增加，主要是“我方”瞭解到，半導體與AI產業發展需求沒有止境，台灣掌握寶貴機會，並提升能力，讓未來經濟實力更為堅強。



吳誠文也說，台灣不可能自己決定整個半導體產業的走向，“沒有世界合作夥伴是不可能的，跟全世界合作，台灣才會進步，這是正回饋。”在市場需求不斷成長的情況下，擴大台灣與海外投資都是必須的，政府也會全力協助，以及讓與我們合作的國家，經濟上得到同樣成長的幅度。



吳誠文掛保證，無論是台積電還是其他電子廠商，到美國設廠，都不是掏空台灣，都是把台灣製造力量延伸到國際，協助國際夥伴共同成長。



至於魏哲家日前與賴清德會面時，盼政府協助在台灣找地，打造11個廠。吳誠文也回應，台積電建廠主要包含三大領域，包含前瞻晶圓建廠、先進封裝與半導體供應鏈，不同建廠功能需要與不同部會還有地方政府共同合作，而依照賴清德的執政願景，希望達到均衡台灣，因此科技大廠設置未來不會集中在北部，會往中南部擴散，致力將整個台灣發展成矽島。



至於三大科學園區營運情況，“國科會”也說明，受惠AI熱潮及國際半導體供應鏈庫存調整告一段落，科學園區2024年營業額再創新高，達4.76兆元，較2023年成長20.73%；貿易總額達5.84兆元，成長31.88%，其中出口額3.44兆元，成長29.57%，亦創新高。