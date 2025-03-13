林深靖：民進黨走回戒嚴老路抓匪諜　可悲

左翼民間團體平行政府秘書長林深靖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月13日電（記者 蔣繼平）近期民進黨政府持續收緊兩岸政策，左翼民間團體平行政府秘書長林深靖接受中評社訪問表示，當全世界都在進步，中國大陸發展出DeepSeek、黑悟空、哪吒2，台灣好不容易戒嚴，民進黨政府卻要走回戒嚴老路，把社會氛圍搞得像在抓匪諜，浪費精力在內耗，他斥民進黨很可恥，並嘆阻礙台灣社會往上提升，這件事令人感到很可悲。



林深靖，1961年生，法國理昂第三大學現代文學碩士，曾任《南方雜誌》編輯、《亞洲周刊》特約評論員。著有《政經事件簿》、《無德小英》等作品。社運界人士，目前擔任平行政府秘書長，訴求與當權統治者處於平行抗衡的狀態的民間團體。



民進黨政府近期要求公務員需具結未有中國大陸身分證、居住證引發爭議，“移民署”大動作約談馬英九調查去年陸生團來台的“中國台北隊”風波。台“教育部”日前也宣布對大陸10所學校的禁令，陸委會將查處台灣藝人轉發“中國台灣省”圖卡。



針對民進黨政府持續收緊兩岸政策，林深靖表示，這真的很可恥，台灣在1987年好不容易解嚴後，終於不再抓共匪、保密防諜了，現在卻是號稱自由民主的民進黨政府，越來越把台灣帶回戒嚴時期的老路，他們這一代都經歷過戒嚴的時期，很清楚戒嚴時期的情況，但沒想到記憶中的景象又跑回現實裡面來了。



林深靖表示，到處在抓匪諜，氣氛搞得比白色恐怖時期更加恐怖，不知哪天醒來就被說有案底，被通知不能入境台灣，或在台灣被驅逐出境。過去戒嚴時期還不會這樣，現在是連人身安全都受到威脅。



林深靖表示，民進黨是一個選舉的政黨，今天選上了就是為了下一次連任、當選做準備，所以要到處準備糧草，造成需要去貪汙、很快地累積金錢。民進黨認為抗中保台很可靠，有選票，且已掌控媒體、教育系統，把抗中保台變成台灣人的基因，很容易宣傳成為選舉操作的口號，簡單說就是懶惰，把過去能贏的方式不斷擴大。



林深靖表示，但是當整個全世界都在進步，中國大陸發展出DeepSeek、遊戲黑悟空、電影動畫哪吒2，台灣一天到晚說要發展AI，民進黨自稱AI政府，但遠遠落在大陸之後，民進黨政府把太多的精力放在台灣內部抓匪諜，反而去阻礙台灣社會的成長。民進黨真的不能一直沉迷過去勝選模式，阻礙台灣社會更往上提升。