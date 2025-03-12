藍白61票反對　雙殺總預算及財劃法覆議案　

總預算覆議案開票結果，61票反對、51票贊成、無效票0票，財劃法開票結果亦同。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日下午針對“行政院”提出的“2025年度總預算”及《財政收支劃分法》兩件覆議案進行記名投票。最後在藍白聯手下，兩件覆議案均以61票反對，成功輾壓綠營的51票贊成，讓“行政院”提出的覆議案被“雙殺”。



“立法院”總席次113席，民進黨51席，在野62席包括中國國民黨52席，台灣民眾黨8席，無黨籍2席。



“行政院長”卓榮泰先前已提出“‘立法院’改革相關法案”、“《‘憲法’訴訟法》”、“《公職人員選舉罷免法》”三項覆議案，均遭藍白聯手否決，再加上今日兩案，總共五項覆議案全都失敗。



“立法院”上會期通過的今年度總預算及《財政收支劃分法》部分條文修正草案。其中，今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較上個年度增加2806億元，是史上新高，後來在野聯手刪減2075億元，約佔6.64%，最後通過的金額約為2.9兆元，仍是史上新高。



至於《財政收支劃分法》修法則是增加地方政府可支配的稅款，今年度總預算約為2.9兆元，依據新版財劃法，“行政院”將多釋出約新台幣3700多億元統籌分配稅款給地方運用。



“行政院”日前對“今年度總預算”及《財政收支劃分法》提出覆議案，“立法院”分別於昨天和今天進行審查，並邀請“行政院長”卓榮泰至“立院”報告，今日下午則對覆議案進行記名投票。

