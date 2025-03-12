再交鋒！藍軍要求台南孫文銅像移回原址

國民黨籍台南市議員王家貞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月12日電（記者 蔣繼平）3月12日是孫中山逝世100週年紀念日，台南市中西區民生綠園2014年遭獨派團體強硬拉倒的孫文銅像，如何安置再起波瀾。隔了11年，台南市文化局9日將孫文銅像已移置到仁德區“二空園區”擺放，中國國民黨籍台南市議員林燕祝、王家貞今天痛批市府偷偷摸摸不敢公開，要求重立回原址“民生綠園”。



位於台南市中西區民生綠園原址的孫文銅像，2014年被“公投盟”召集人蔡丁貴召集群眾拉倒，當時引起不小波瀾。該孫文銅像事後被遷至台南市文化局柳科典藏中心保存，被藍軍批評收進倉庫，不見天日，近年不斷訴求重新立回原址，爭議不斷。



政黨“左翼聯盟”與民間團體“平行政府”12日下午2時在台南市中西區民生綠園舉辦“紀念孫中山逝世一百週年 倫敦蒙難，台南落難，誰來為‘國父’洗雪冤屈？”活動，訴求重立2014年遭獨派團體強硬拉倒的孫文銅像，並批評事件之後，暴徒沒事、台南市政府也不當回事，活動號召50人重回現場，除紀念孫文也要討公道。



國民黨籍台南市議員林燕祝、王家貞也到場聲援，王家貞更現場加碼爆料，她指孫文銅像被市府丟在倉庫多年，市府最近才在3月9日偷偷摸摸放在二空園區，國民黨台南市議會黨團沒有被通知，公部門也沒有公布資訊。



王家貞更指，感謝仁和里長讓孫文銅像再站起來，但國民黨市議會黨黨團非常明確地表達“不要把孫文做小了，孫文不只是眷村族群的，也是每一位在‘中華民國’土地上每一位台灣人的”。



國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝也表示，她去看了二空園區的基地，孫文銅像就放在小小基地上，非常委屈，她強烈要求把銅像放回原址民生綠園。



對此，台南市文化局下午回應，孫文銅像原於1965年為紀念孫中山百年誕辰，由台南市各界發起，設立於當時的中區民生綠園（現為中西區湯德章紀念公園）。2014年因民間行動而被移除，後遷至文化局柳科典藏中心保存。孫文銅像設置於去年7月開幕的二空園區，結合當地空軍眷村文化歷史脈絡與發展，可成為景點。