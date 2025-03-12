藍：主計長認證預算比去年多　賴卓是騙子

傅崐萁與藍委翁曉玲、許宇甄聯合質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）“主計長”陳淑姿今日在答覆中國國民黨團總召傅崐萁的質詢時，提到“立院”核定的今年度總預算比去年度多1368億元。國民黨團傍晚發新聞稿表示，陳淑姿已公開表示，“立院”核定的今年度預算比去年多，執政黨翻車了，賴清德、“行政院長”卓榮泰成為全民認證的騙子，是“謊言內閣”。



國民黨團進一步指出，一個說謊不會臉紅的卓榮泰，帶領著一群說謊成精的部會“閣員”，“謊言治國、無賴政府”正是當前台灣可悲、無奈的寫照。



“立法院”昨天與今天審查“行政院”提出的“今年度總預算”、“財政收支劃分法”覆議案，並邀卓榮泰率領相關“部會”首長到“立院”備詢。最後在藍白聯手下，兩件覆議案均以61票反對，成功輾壓綠營的51票贊成，讓“行政院”提出的覆議案被“雙殺”。



傅崐萁今日質詢時表示，去年度總預算“立法院”核定數2兆8158億元，“行政院”送到“立法院”的今年度總預算金額原為3兆1325億，扣掉刪減數後，核定數2兆9886億元，比去年預算增加1368億。



傅崐萁向陳淑姿詢問，“今年預算核定數比去年多了1368億，是嗎？”陳淑姿回答，“是增加，但問題是計入2800億新增項目預算，總核定數反而是減少的。



此時傅崐萁要求陳別搶話，並表示，“謝謝你在‘國會’明確證實，‘立院’審議結果今年比去年多了1368億給‘政院’來執行。”



國民黨團傍晚發布新聞稿表示，昨日在“立法院”議場，“行政院”各“部會”首長通通公開承認，各別部會今年預算比去年多，備詢台上如同大型翻車現場。傅崐萁的質詢讓賴清德、“行政院長”卓榮泰、民進黨團總召柯建銘成為全民認證的騙子“總統”、院長、執政黨團總召。



國民黨團指出，陳淑姿已公開表示，“立法院”三讀通過的今年度預算，比去年足足多了新台幣1368億元，直接打臉卓榮泰說的“窒礙難行”、“發不出老農津貼”、“領不到租金補貼”、“打不到疫苗”、“領不到統一發票獎金”、“選手情蒐不足”等種種謊言。



國民黨團強調，今年2兆9000億元總預算，加上近三年的歲計䞉餘1兆766億元及稅收超徵約1兆8000億元，手握5兆元以上公帑使用權的“行政院長”，竟然買不起衛生紙、開不了燈、請不起手語老師，除了凸顯是“無能團隊”外，只有“無賴集團”可以形容這個“謊言內閣”。



國民黨團表示，要提醒卓榮泰，台積電已經被出賣，護國神盾已經變成“山姆大叔”的安全盾牌。如果桌不想留下歷史的罵名、惡名，請好好為我們占GDP近半數的高科技產業找到一條可靠安全的出路，否則你就是“賣台集團”的頭號戰犯、罪人。