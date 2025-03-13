中評關注：朱立倫連任主席危機　怎救？

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫12日致敬孫中山銅像時，遭兩位民眾嗆聲要他下台，更直指他輸了三次大選（應該為兩次），該下台了，先不論此事件背後是否有人為操作，亦可看出藍營內對朱領導力的不滿，尤其在反制大罷免一事上，綠團罷藍委迄今已有34案通過“中選會”第一階段審查，藍團罷綠委全數未通過，形成巨大落差，即便還有補件機會，已讓支持者失望透頂。



國民黨主席預計在今年9或10月將進行改選，國民黨戰力不足的印象，因罷免案等累積，已逐漸在藍營內部升溫。



對朱立倫來說，不幸中的大幸是目前尚有時間挽救，平心而論，罷免綠委連署補件第一階段過關機率仍非常大，所以接下來面對第二階段需要更多的連署數，朱衹有跳到第一線展現決心，拿出精準罷免綠委本事，否則其主席連任之路恐怕會從現在的觀察期被送進加護病房。



原本國民黨主席改選議題相對冷清，除了黨籍台中市長盧秀燕因放眼2028大位，是否先取黨魁再拚大位的討論外，檯面上並沒有明顯大咖要出來挑戰朱立倫的連任，也讓他的連任路原本看起來是十拿九穩。



但罷免綠委第一階段全軍覆沒，成了事件轉折點，尤其在戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康開第一槍批評國民黨中央軟弱無力，更點燃了藍營支持者對朱立倫的怒火，至今仍沒有消退的跡象，就讓藍營內的反朱勢力因此找到施力點。



原本朱立倫連任機會大，是因黨內大咖對參選黨魁意願不高，但“不能再讓朱繼續當主席”的聲漲一旦擴大後，會讓檯面上大咖不得不正視，如果盧秀燕最終不選黨魁，是否有機會共推人選來挑戰朱立倫，這就會讓朱的連任路顯得岌岌可危。



而朱立倫目前也還有挽救的空間，最直接的方式可能就是真正跳到第一線主導罷免綠委的操作，確保藍營點名要精準罷免的包括台北市綠委吳思瑤、吳沛憶、原民“立委”伍麗華和宜蘭陳俊宇等都能通過第二階段連署，進入第三階段投票，如最終真能罷免掉2至3席綠委，朱要連任主席應無懸念。

