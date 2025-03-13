美國製造　劍指台積電良率密碼

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／路透社引述知情人士透露，台積電已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議成立一家合資企業，該合資公司負責經營英特爾（Intel）晶圓廠。



台積電傳將攜手輝達、AMD等科技巨擘“火速救援”英特爾，台積電不評論市場傳言，英特爾、輝達、超微、高通皆不願對此消息作出評論，白宮與博通尚未回覆。



《工商時報》報導，業界人士強調，台積電面臨特朗普政府一連串晶片關稅的“組合拳”，一、擴大對美投資；二、美國廠不排除切割為美積電，並在美國IPO；三、攜手美資大廠全力救援英特爾。



根據提案，台積電將負責英特爾晶圓代工部門營運，針對客戶需求製造客製化晶片，但台積電持股比例不會超過50%。



據聞台積電也曾向高通（Qualcomm）提出類似投資提案。



半導體業者指出，晶片戰其實是“項莊舞劍，意在沛公”，要台積電救援英特爾，讓美國製造再度強大，才是重點。美政府出手急又快，外界推測，美台攜手困難度高，但合資企業也將以先進製程為主，另外最重要的國防訂單，未來肯定會由純美國企業生產，雙管齊下就是要以最快速度提升先進製程在美製造比重。



業者指出，台積電手握製程良率調校參數，勢必要導入合資企業中，最終目的將使美國擁有先進製程量產能力，但要提防恐仍面臨反壟斷法等議題，迫使其完全獨立於台積電。



針對台積電邀科技巨擘救援英特爾一事，匿名人士稱，目前尚處談判初期，任何最終協議都須獲特朗普政府核准，傳美政府不希望英特爾或其晶圓代工部門完全落入外國企業手中。



知情者表示，台積電3月3日宣布赴美投資1，000億美元前，就已和合資案潛在投資者接洽，此後談判一直持續，台積電盼能有不只一家晶片設計商參與其中。



業者人士判斷，台積電與英特爾若達成協議，未來將面臨艱鉅挑戰，因為兩方在製程、材料與設備等設定皆差異甚大，可能耗費高額成本調整。英特爾曾與聯電和以色列Tower半導體合作，或可作為參考先例，但尚不清楚如何處理貿易製造機密等問題。



英特爾2024年淨損188億美元，創1986年來首見年度虧損，前景岌岌可危。