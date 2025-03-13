台勇鷹高教機失事報告甩鍋？顧立雄否認

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）台空軍勇鷹高教機日前因雙發動機失效墜海，“立法院”“外交國防委員會”13日邀請台“國防部”進行軍機自造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況專案報告，在野黨認為這份報告是甩鍋？台“國防部長”顧立雄今天受訪說，今天報告屬於檢修，我們並非定性說勇鷹號失利完全是機械因素，不排除人為、環境因素等。昨天下午已經打撈出相關黑盒子等，會依照重要判定出事的設備，持續加以解析判斷肇事原因。



台“國防部”書面報告指出，勇鷹高教機全案交機規劃籌獲66架，迄今年2月底，應交機47架，已交機43架，落後4架。另針對失事案逐項分析機械故障因素，計出4類12項可能原因。



台灣民眾黨“立委”林憶君表示，真正失事主因究竟為何，仍應待“國防部”找到飛機殘骸和黑盒子後，才能確認釐清事實，空軍不應在此時就急著“找理由”撇清責任、甚至企圖甩鍋找戰犯。



針對勇鷹高教機交機進度落後4架，“國防部”說明，主要因為中科院次合約商漢翔外購系統件，包括發動機等7項皆無法準時交貨。



“立法院”“外交及國防委員會”今邀請“國防部長”顧立雄就軍機自造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況進行報告，並備質詢。



空軍機號1130勇鷹高教機2月15日在台東因雙發動機失效墜海，飛官林瑋少校及時跳傘獲救。“立法院”“外交及國防委員會”今邀請“國防部長”顧立雄專案報告。書面報告顯示，空軍就雙發動機失效可能機械因素，將針對“發動機系”等4類12項執行逐機逐項特別檢查，以釐清確切肇因。