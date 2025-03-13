謝龍介轟沈伯洋拿美資當抓耙仔　賴能容許？

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／新黨台北市議員侯漢廷指控民進黨“立委”沈伯洋創辦的黑熊學院，曾受索羅斯“開放社會基金會”（OSF）贊助。美國在台協會（AIT）證實，為凸顯共同價值觀，曾提供黑熊學院資金。對此，中國國民黨“立委”謝龍介痛批，賴清德最痛恨“大隻抓耙仔”（閩南語，意指告密者），不相信賴會容許這種事情。沈伯洋拿美國錢已經沒有資格在“國會”發言、沒資格談政策對錯，“國安”單位必須要調查。



根據《中時新聞網》報導，謝龍介12日在政論節目《新聞大白話》表示，20多年前，他跟賴清德在台南的時候，最討厭抓耙仔、出賣同志的人。沈伯洋是青年從政，原本應該要支持，但他拿了美國人的錢，未來在“外交國防委員會”擔任召委，台灣的軍購案，還要怎麼殺價砍價？怎麼爭取“國家”權益？



謝龍介喊話賴清德，“我不相信你能容許這種事情”。以他對賴的認知，賴對抓耙仔深惡痛絕，他能接受民進黨對沈伯洋不是抓耙仔的任何解釋，但民進黨卻都不出來解釋到底拿了多少錢？為何要排在不分區名單？為何汲汲營營非排上來不可？



謝龍介提到，先前在“立法院”他和沈伯洋發生衝撞的時候，4、5個綠委衝出來保護沈，當時讓他百思不得其解，原來沈伯洋是美國最需要保護的人，所以民進黨委員們都在保護沈伯洋。



謝龍介強調，自己對這件事一定不會原諒，除非沈伯洋說清楚講明白，不然“大隻抓耙仔”已經沒有立場跟他對談什麼政策是非。尤其最重要的“國防”機密，而且為什麼民進黨“立院”黨團總召柯建銘非要把綠委陳冠廷拉下來，一定要讓沈伯洋當“國防”召委？當這件事露餡後，未來沈伯洋要調取什麼資料都應該要限制，更應該要調查。



謝龍介表示，他在“立法院”跟沈伯洋接觸不多，可是看到這個事情很傷心，年輕朋友若真的為這個“國家”好，可以做這種事嗎？還能相信任何人嗎？他自己也有個孩子在美國，但如果美國給他孩子錢，他還有臉見台灣人嗎？這件事非同小可，非常非常嚴重，沈伯洋捫心自問，對得起台灣嗎？