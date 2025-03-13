綠民團罷藍委　今啟動二階段連署

“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／全台掀起大罷免潮，目前已有34位泛藍“立委”通過第一階段連署門檻、進入第二階段連署，罷綠委仍掛零。台北市與新北市共11個罷免中國國民黨“立委”團體12日赴“中選會”領取第二階段連署人名冊格式，並宣示二階連署將在13日啟動，象徵“刪一刪（3月13日）”失格立委”。



目前已通過一階連署門檻，進入第二階段的“立委”有34位，包含國民黨“立委”王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍等33人，以及泛藍無黨籍“立委”陳超明。



藍綠互相發動大罷免，綠民團發動罷免泛藍“立委”，34案全數通過第一階段審查；藍民團發動罷綠委無一件通過全須補件，形成巨大落差。



媒體報導，罷免王鴻薇團隊發言人阿美表示，很多人會問罷免“立委”是否有用，但他們在短短不到半年內，從當初不被看好的選區，走到現在使王鴻薇“立委”職位岌岌可危這一步，靠的是民意與所有人力量，這不只是罷免一個人，而是讓全台“立委”知道，違反民意代價就是被人民用選票請下台。



阿美說，呼籲所有關心台灣民主的選民站出來支持二階連署，團隊將提供填寫範例與教學影片，接下來60天連署期，天天都有連署點。



罷免李彥秀團隊表示，已成立罷免總部，除了收受連署書，也會舉辦公民教育講座，並推出“行動除銹戰包”，民眾只要在全台看到背這個包包的志工，就可以隨時隨地參加連署。



罷免國民黨“立委”葉元之的民團透露，連署起跑三天，他們已收集超過五千份罷免連署書。