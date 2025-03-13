對付民進黨下鄉宣講　趙少康：藍須讓綠害怕

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／民進黨15日起啟動8場“人民是頭家”政策宣講會，前3場將聚焦於公民團體推動的“罷免藍委”重點縣市。對此，前“立委”沈富雄呼籲國民黨，同步派人下鄉“反解釋”。中廣前董事長趙少康認為，國民黨應派人去聽、錄下民進黨宣講內容逐一反駁，民進黨會感到害怕，不敢亂講了。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》首先評論“經濟部長”郭智輝和“內政部長”劉世芳，在被國民黨“立院”黨團總召傅崐萁質詢時，沒有回答該部今年度預算增加一事。他研判，這些部長或他們的幕僚算過、心裡有數，知道要是回答傅崐萁的問題就上當了。因為覆議被否決後，民進黨將下鄉宣講，要是回答傅的問題，“等於兩天後就自打嘴巴”。



針對民進黨的下鄉宣講，沈富雄建議國民黨，面對此情況，國民黨衹有1個方法，就是同樣派人馬下鄉“反解釋”，並且用民進黨這1、2天的表現作為“反解釋”素材。



節目主持人趙少康對著現場的國民黨“立委”徐巧芯說，除了沈富雄提到的“反解釋”，國民黨還應該要派人去聽民進黨在宣講時說了什麼，並在隔天召開記者會反駁民進黨說法，“就一個個打，看他怎樣”。趙少康指出，透過把宣講時說的話錄下來，並一點一點反駁的方式，可讓民進黨感到害怕，之後便不敢再亂講了。