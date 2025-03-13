台積電赴美掏空外匯存底？楊金龍：短期不會

台“央行”總裁楊金龍接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月13日電（記者 楊騰凱）台積電赴美投資1650億美元設廠，是否將引發台灣半導體產業鏈進一步流入美國的風險？台灣“中央銀行”總裁楊金龍今日表示，這些風險是很極端的情況，台灣的產業不會一窩蜂在很短時間被掏空出去。



至於台積電對美總投資達1650億美元，相當於台灣外匯存底的30%，台積電赴美是否將掏空台灣外匯存底？楊金龍表示，這個問題“央行”內部有討論過，但短期之內應該不至於有這個問題，我們會慢慢觀察。



台積電董事長魏哲家3日在白宮與特朗普共同召開記者會，宣布台積電再投資1000億美元於美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，與一座研發中心。連同先前台積電投資650億美元於亞利桑那州鳳凰城的建廠，台積電對美投資總計達到1650億美元。



中國國民黨籍“立委”顏寬恒質詢時表示，台積電上周宣布加碼投資美國1000億美元建廠，加上先前提出的650億美元，總共赴美投資1650億美元，這會不會造成大量美元從台灣流出，掏空台灣外匯存底？



楊金龍表示，這個問題“央行”內部有討論過，但我們一致認為，在短期之內應該不至於，但我們會慢慢觀察情況。



楊金龍指出，台積電到美國投資需要美元，但台積電自己賺了很多美元，不是需要從貨幣市場購入美元赴美。



顏寬恒指出，尤其台積電可能只是產業赴美投資的第一槍，整個產業鏈未來很可能繼續將資金、技術、人才流入美國，台灣產業、資金有雙重外移的風險。



楊金龍表示，這些風險是很極端的情況，台灣的產業不會一窩蜂在很短時間被掏空出去。