綠15日起下鄉宣講　林右昌轟藍白惡奴欺主

民進黨秘書長林右昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月13日電（記者 張穎齊）“行政院”提出的“2025年度總預算”及《財政收支劃分法》2件覆議案，昨日被“立法院”否決，民進黨15日起將下鄉進行8場宣講。民進黨秘書長林右昌13日開記者會痛批藍白濫權、濫刪，人民才是頭家、惡奴別欺主。他也表示，宣講活動無關大罷免，賴清德不會出席。



在藍白優勢席次下，“行政院長”卓榮泰上任不到一年，已有五項覆議案遭否決，先前的3項包括“‘立法院’改革相關法案”、“《‘憲法’訴訟法》”、“《公職人員選舉罷免法》”。



民進黨13日在中央黨部舉行“人民是頭家”政策宣講啟動記者會，與會者有民進黨秘書長林右昌、黨發言人韓瑩。



林右昌表示，民進黨表決可輸，但人民的戰力不輸，民代官員是公僕，各司其職，要對人民負責，但很遺憾藍白在“國會”多數下，強推“違憲”的擴權法案，引起社會譁然，“憲法”法庭已宣告“違憲”，藍白卻仍加速推動憲訴法、選罷法、財畫法3大爭議法案，報復性修法，怕被罷免又提高罷免門檻、癱瘓“憲法”法庭，更不給“行政院”充分表達的機會，連總預算都封殺。



林右昌說，賴清德召集院際協調，國民黨籍“立法院長”韓國瑜舉行朝野協商，“行政院長”卓榮泰窮盡一切手段，可惜都無法撼動藍白的政治考量，民進黨明知覆議會被否決，仍堅持捍衛民主，國民黨主席朱立倫卻用無比荒謬的謊言說會以民生優先，但卻濫砍、凍結、刪除總預算民生，阻礙台灣進步。他強調“人民是頭家，惡奴別欺主！”民進黨有責任搭起社會大平台，將發起共8場人民是頭家的政策說明會。