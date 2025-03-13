台積投資英特爾？陳玉珍：綠看到美國就跪下

藍委陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月13日電（記者 楊騰凱）路透社報導，台積電已邀請輝達等企業合資營運英特爾的晶圓廠。對此，中國國民黨籍“立委”陳玉珍13日受訪表示，如果台積電還要另外拿錢投資英特爾，這衝擊就很大，最讓人難過的是，台灣政府不僅沒當企業後盾，面對美國就好像直接跪下，讓美國總統特朗普對台積電予取予求。



台積電董事長魏哲家3日在白宮與特朗普共同召開記者會，宣布台積電再投資1000億美元於美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，與一座研發中心。連同先前台積電投資650億美元於亞利桑那州鳳凰城的建廠，台積電對美投資總計達到1650億美元。



路透報導，消息人士指出，台積電將和輝達、超微和高通等公司合資成立企業，拯救英特爾晶圓代工部門，台積電未來將負責英特爾晶圓代工部門的運營，但台積電的持股比例不會超過50%。



陳玉珍受訪表示，台積電先前宣布到美國加碼1000億美元投資，如果純粹以公司治理來說，要台積電到美國投資，並不是一個容易獲利的選擇，因為美國的人工比較貴，而且台灣工程師非常優秀且願意付出。台積電到美國投資讓人最難過的是，我們的政府不能當台積電的後盾，最後只好到美國去投資。



陳玉珍指出，最令人擔心的是台積電的下一步，近期傳出台積電要找輝達、高通、超微合資，一起營運英特爾的晶圓製造廠。台積電已經要赴美投資1650億美元，這至少還掌握在台積電手上，但是如果還要另外拿錢出來投資英特爾，這對台積電來講將是很大的衝擊。



陳玉珍表示，針對台積電赴美，“我方”政府不僅沒當台積電的後盾，面對美國的態度就好像直接跪下來了，美國總統特朗普是企業家，他看得起能和他談判的人，他看不起這些還沒談判就跪下來的人，這樣他就可以予取予求，這樣特朗普就可以要求更多，就像先是加碼赴美投資，現在又要營運英特爾。



陳玉珍指出，台灣官方一定要好好思考問題，如果我們可以堅強地站在外國前面，至少人家看得起你，更可以幫我們多拿到一些籌碼，這非常重要。