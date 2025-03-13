力拚民進黨下鄉　藍軍四月啟動全台宣講

國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）“行政院”提出的今年度總預算案、財劃法兩項覆議案，昨遭藍白聯手否決，民進黨15日啟動下鄉政策宣講。中國國民黨也跟進，發言人楊智伃表示，4月起也會舉辦系列全台宣講，由黨中央結合“立委”、縣市議員和地方黨部，讓民眾知道國民黨籍“立委”這一年來為人民爭取到哪些預算和福利，讓民眾知道藍委的好。



楊智伃強調，類似政策說明會，國民黨歷來舉辦多次，相當有經驗，譬如去年中國國民黨黨籍基隆市長謝國樑面對罷免時，國民黨也組了宣講團協助，和在地青年一起結合，讓支持者和民眾知道謝國樑做了哪些好的政績，能被大家看見，所以會照過往經驗來進行。



楊智伃今天對此受訪時表示，國民黨籍“立委”在這一年來推動很多重要法案，不管是巴氏量表或是財劃法等等，都是對地方好的法案，所以接下來會結合地方黨部，地方縣市議會黨團等等，舉辦政策說明宣講，大概會在4月左右開始，各地也會籌組青年團進行街頭宣講活動。



楊智伃強調，不僅要宣傳藍委的好，也要宣傳民進黨政府執政的各種缺失，主要由組發會結合地方黨部規劃舉辦，過往也很多類似的政策說明會，這部分國民黨會依循過往經驗來進行。



至於黨主席朱立倫在面對罷免綠委第一階段補件完成，第二階段進行連署時是否會有更積極的作為？



楊智伃說，黨中央從第一階段連署就已有很多積極作為，但罷免的節奏和選戰不同，不同階段會有不同的展現，目前只能說敬請期待。