戰神來了！黃國昌預告宣講揭綠違法濫權

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）民進黨15日起下鄉宣講助攻大罷免，國民黨4月也將跟進。台灣民眾黨昨天宣布22日也將下鄉宣講反制，首場新北出發。民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌13日強調，我們要告訴全民，民進黨不僅違法濫權，且貪腐浪費，需要必要的監督，從板橋出發，還會有新竹、台中！



民進黨發動“人民是頭家 台灣要團結”政策宣講會，共計8場包括15日下午4點台中市、16日下午3點桃園市、22日下午4點花蓮市、晚間6點半台北市、23日下午3點半台南市、28日晚間6點半新竹市、29日下午3點半高雄市、30日下午4點新北市。對此，民眾黨也規劃22日下午啟動“人民要當家，台灣要進步，政府要監督”下鄉宣講反制。



黃國昌13日接受媒體採訪時表示，民眾黨這場全台巡迴宣講計劃，主軸是人民要當家，因為過去這段時間，民進黨不斷散布假訊息踐踏民主程序，對人民關心的事情不聞不問，我們要告訴全民，民進黨政府需要好好監督，否則各部會過去幾年不斷浪費民脂民膏、花錢毫不手軟，濫用納稅人的錢，甚至“勞動部”就安基金遭濫用至今沒有向人民好好報告誰要負責、錢追回來沒？



黃國昌指出，民眾黨22日下午將從新北市板橋出發全台巡迴宣講，並陸續規劃從北到南，包括新竹、台中等按部就班地規劃。在接下來關鍵時刻，強力打擊民進黨政府散佈的假訊息，咎責民進黨政府的貪腐浪費，這是一個在野黨應該做的事！