台電已虧4326億！藍轟綠別死抱反核神主牌

國民黨召開記者會，左起詹為元、鍾沛君、楊智伃及凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）針對民進黨政府能源政策，中國國民黨13日召開記者會表示，台灣當前面臨嚴重能源危機，根源正是民進黨錯誤且不負責任的能源政策所導致；民進黨死抱反核的神主牌，忽略產業與經濟的需求，“經濟部長”郭智輝忽略專家學者的呼籲與建議，迴避風險評估，還頻頻失言，重創台灣的形象，郭智輝應該下台負責。



國民黨今日召開“錯誤能源政策讓台灣慘虧，最廢‘經濟部長’郭智輝下台”記者會，包括國民黨籍台北市議員鍾沛君、詹為元、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃等人出席。記者會中並揭露，台電至2025年累計虧損高達4326億元。



由於國民黨主席朱立倫日前定調，“立法院”本會期以民生為主軸，要把民進黨的“非核家園”更改為“非碳家園”，因此國民黨近來集中火力抨擊“賴政府”的能源政策，本周已是第二次召開相關記者會。



各界近來關注電價是否持續調漲的問題，凌濤表示，過去已經給台電撥補將近新台幣4000億元，但每年電價漲幅還是約8.5%到12.5%，根本是破網補不完、電價漲不停。台電虧損已達舉債上限，民進黨政府每次都用納稅錢撥補作為解決的方案，根本是讓台電進入慢性疾病。