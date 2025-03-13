民眾黨高雄黨工全辭　黃國昌怎麼救？

民眾黨高雄市黨部僅有的3名有給職黨工，去年底已全部請辭。黨部今天仍正常營運。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月13日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨新任主席黃國昌上任後，全力衝刺白營氣勢。但高雄市黨部3名有給職黨工，包括一位執行長、二位助理去年底都已離職，黨中央急派前副主委施亦旋暫代執行長，避免黨部關門。



對於高雄市黨部狀況，民眾黨黨代表曾尹儷受訪表示，大家都知道去年底黨工跑光光，運作情形不太理想，盼步入正軌、維持正常運作。她也呼籲主席黃國昌可以多來高雄走走，穩定軍心與士氣。



民眾黨縣市黨部主委為遴選制，地方提報後由黨中央指定，預計3月底前陸續公布。新任主委公布之後，高雄市黨部可望有全新面貌。



民眾黨主席黃國昌2月19日就職後，有3位指定中央委員額度，黨中央3月10日公告由前中央委員林富男、前票選中央委員許瑞宏擔任。由於接下來，各縣市黨部主委人員預計3月底也會公布，外界將可一窺黃國昌的用人名單，也可觀察黨內權力洗牌變化。



不過近期民眾黨高雄市黨部營運出狀況，引起黨員及支持者熱議，黨部執行長曾偉修及2名黨工去年底突然離職，黨中央急派前副主委施亦旋暫代執行長職務，維持黨部正常運作，預計撐到3月底等新主委上任後再做打算。



高雄市黨部主委莊貽量上午未接電話，不過黨部仍正常開門進行選民服務，也有支持者串門子。據瞭解，莊仍有意爭取續聘主委。



根據民眾黨黨中央規劃各縣市黨部主委人選，3月12日會進行第一波提名，26日進行第二波提名。據瞭解，高雄市黨部儘量會在3月26日提出適合主委人選名單，因為目前高雄還不確定人選，時間也有可能會往延後。